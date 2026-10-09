S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raytheon Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Raytheon Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Vor 5 Jahren wurde das Raytheon Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 90,62 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 11,035 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 184,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.033,99 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 103,40 Prozent angewachsen.
Raytheon Technologies wurde am Markt mit 242,28 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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