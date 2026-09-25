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Raytheon Technologies-Performance

S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raytheon Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raytheon Technologies-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raytheon Technologies Corp
166.00 EUR -3.20 EUR -1.89 %
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Vor 1 Jahr wurde das Raytheon Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Raytheon Technologies-Anteile an diesem Tag bei 160,51 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 62,301 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 188,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.750,67 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 17,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Raytheon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 259,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.06.19 United Technologies Outperform Cowen and Company, LLC
10.06.19 United Technologies Buy Seaport Global Securities
10.05.19 United Technologies Neutral Seaport Global Securities
23.01.19 United Technologies buy Goldman Sachs Group Inc.
20.09.18 United Technologies Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

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