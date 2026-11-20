Hochrechnung

Vor Jahren in Raytheon Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Raytheon Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Raytheon Technologies-Anteile an diesem Tag 172,73 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Raytheon Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,789 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 193,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.119,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,99 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Raytheon Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 266,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net