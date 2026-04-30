S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren verdient

Rentable Raytheon Technologies-Anlage?

Wer vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Raytheon Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Raytheon Technologies-Anteile 60,59 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 165,049 Raytheon Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 29.060,09 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Anteils am 30.04.2026 auf 176,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 190,60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Raytheon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 233,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net