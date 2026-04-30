S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Raytheon Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Raytheon Technologies-Anteile 60,59 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 165,049 Raytheon Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 29.060,09 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Anteils am 30.04.2026 auf 176,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 190,60 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Raytheon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 233,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Raytheon Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Raytheon Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Raytheon Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent