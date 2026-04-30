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Rentable Raytheon Technologies-Anlage?

S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raytheon Technologies von vor 10 Jahren verdient

01.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raytheon Technologies Corp
150,20 EUR 2,20 EUR 1,49%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Raytheon Technologies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Raytheon Technologies-Anteile 60,59 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 165,049 Raytheon Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 29.060,09 USD, da sich der Wert eines Raytheon Technologies-Anteils am 30.04.2026 auf 176,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 190,60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Raytheon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 233,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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24.06.2019United Technologies OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019United Technologies BuySeaport Global Securities
10.05.2019United Technologies NeutralSeaport Global Securities
23.01.2019United Technologies buyGoldman Sachs Group Inc.
20.09.2018United Technologies NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
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24.06.2019United Technologies OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019United Technologies BuySeaport Global Securities
23.01.2019United Technologies buyGoldman Sachs Group Inc.
15.02.2018United Technologies OverweightBarclays Capital
26.01.2018United Technologies HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
10.05.2019United Technologies NeutralSeaport Global Securities
20.09.2018United Technologies NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.04.2017United Technologies Sector PerformRBC Capital Markets
26.01.2017United Technologies HoldArgus Research Company
12.01.2017United Technologies Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst

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