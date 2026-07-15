S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raytheon Technologies von vor 5 Jahren verdient

Performance im Blick

17.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Raytheon Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 17.07.2021 wurden Raytheon Technologies-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Raytheon Technologies-Papier bei 83,53 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,972 Raytheon Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 2.326,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 194,36 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 132,68 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Raytheon Technologies einen Börsenwert von 263,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net