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Rentables Regions Financial-Investment?

S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Regions Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Regions Financial Corp.
25.59 EUR 0.07 EUR 0.27 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Regions Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Regions Financial-Aktie betrug an diesem Tag 15,74 USD. Bei einem Regions Financial-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,532 Regions Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Regions Financial-Papiers auf 28,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.840,53 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,05 Prozent angezogen.

Am Markt war Regions Financial jüngst 24,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Regions Financial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Regions Financial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.03.19 Regions Financial Outperform BMO Capital Markets
02.01.19 Regions Financial Underweight Barclays Capital
02.01.18 Regions Financial Underweight Barclays Capital
12.12.17 Regions Financial Neutral UBS AG
02.10.17 Regions Financial Underperform Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

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