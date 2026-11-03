S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Regions Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Regions Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Regions Financial-Aktie betrug an diesem Tag 15,74 USD. Bei einem Regions Financial-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,532 Regions Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Regions Financial-Papiers auf 28,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.840,53 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,05 Prozent angezogen.
Am Markt war Regions Financial jüngst 24,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Regions Financial
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Regions Financial
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen