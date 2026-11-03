S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor 3 Jahren verdient

Rentables Regions Financial-Investment?

03.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Regions Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde das Regions Financial -Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Regions Financial-Aktie betrug an diesem Tag 15,74 USD. Bei einem Regions Financial-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63,532 Regions Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Regions Financial-Papiers auf 28,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.840,53 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,05 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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