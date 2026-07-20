S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robinhood-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Robinhood-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Robinhood-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Robinhood-Aktie bei 12,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,837 Robinhood-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 818,81 USD, da sich der Wert eines Robinhood-Papiers am 22.07.2026 auf 104,48 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 718,81 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Robinhood belief sich zuletzt auf 95,44 Mrd. USD. Die Robinhood-Aktie ging am 29.07.2021 an die Börse NAS. Den ersten Handelstag begann das Robinhood-Papier bei 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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