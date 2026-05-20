DAX24.673 -0,3%Est505.981 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,8%Nas26.185 -0,3%Bitcoin66.512 -0,2%Euro1,1594 -0,3%Öl106,9 +1,6%Gold4.504 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Intel 855681 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor einem Jahr eingebracht S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor einem Jahr eingebracht
S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Robinhood-Investment im Blick

S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robinhood-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

21.05.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Robinhood-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
65,08 EUR 0,07 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das Robinhood-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,566 Robinhood-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (75,76 USD), wäre die Investition nun 118,63 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,63 Prozent.

Der Robinhood-Wert an der Börse wurde auf 66,69 Mrd. USD beziffert. Das Robinhood-IPO fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der Robinhood-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen