S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robinhood-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Robinhood-Investment im Blick

So viel hätten Anleger mit einem frühen Robinhood-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Robinhood-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 63,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,566 Robinhood-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2026 gerechnet (75,76 USD), wäre die Investition nun 118,63 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,63 Prozent.

Der Robinhood-Wert an der Börse wurde auf 66,69 Mrd. USD beziffert. Das Robinhood-IPO fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt der Robinhood-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net