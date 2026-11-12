S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentabler Robinhood-Einstieg?

12.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Robinhood-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Robinhood-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 8,23 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in Robinhood-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,507 Robinhood-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.277,04 USD, da sich der Wert eines Robinhood-Papiers am 11.11.2026 auf 84,58 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 927,70 Prozent gesteigert.

Am Markt war Robinhood jüngst 73,20 Mrd. USD wert. Das Robinhood-Papier wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Robinhood-Aktie auf 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net