S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rollins von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Rollins-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rollins-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,820 Rollins-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rollins-Anteile wären am 25.11.2026 108,43 USD wert, da der Schlussstand 38,45 USD betrug. Damit wäre die Investition um 8,43 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Rollins eine Marktkapitalisierung von 18,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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