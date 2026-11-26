Rentable Rollins-Investition?

Vor Jahren Rollins-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Rollins -Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,820 Rollins-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Rollins-Anteile wären am 25.11.2026 108,43 USD wert, da der Schlussstand 38,45 USD betrug. Damit wäre die Investition um 8,43 Prozent gestiegen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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