S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rollins von vor 10 Jahren abgeworfen

Rollins-Performance

05.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rollins-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rollins -Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Rollins-Papier bei 13,49 USD. Bei einem Rollins-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,411 Rollins-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rollins-Aktie auf 38,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 284,44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 184,44 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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