S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rollins von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rollins-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rollins-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Rollins-Papier bei 13,49 USD. Bei einem Rollins-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,411 Rollins-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rollins-Aktie auf 38,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 284,44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 184,44 Prozent.
Der Marktwert von Rollins betrug jüngst 17,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rollins
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rollins
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen