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Rollins-Performance

S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rollins von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rollins-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rollins IncShs
34.58 EUR 0.67 EUR 1.98 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rollins-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Rollins-Papier bei 13,49 USD. Bei einem Rollins-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,411 Rollins-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Rollins-Aktie auf 38,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 284,44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 184,44 Prozent.

Der Marktwert von Rollins betrug jüngst 17,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Rollins Analysen

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Datum Rating Analyst
17.09.18 Rollins Hold Gabelli & Co
13.08.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.05.18 Rollins Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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