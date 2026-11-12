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Lukrativer S&P Global-Einstieg?

S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&P Global-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&P Global Inc
432.20 EUR 2.20 EUR 0.51 %
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Vor 10 Jahren wurden S&P Global-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 125,46 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,797 S&P Global-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 378,69 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Papiers am 11.11.2026 auf 475,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 278,69 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von S&P Global belief sich zuletzt auf 137,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.17 S&P Global Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.12.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
27.10.17 S&P Global Market Perform BMO Capital Markets
27.10.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
14.07.17 S&P Global No Rating at Time BMO Capital Markets

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