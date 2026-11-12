S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 10 Jahren eingefahren

Lukrativer S&P Global-Einstieg?

12.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&P Global-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden S&P Global-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 125,46 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,797 S&P Global-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 378,69 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Papiers am 11.11.2026 auf 475,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 278,69 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von S&P Global belief sich zuletzt auf 137,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net