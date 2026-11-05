S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 5 Jahren eingefahren

S&P Global-Investition

05.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen S&P Global-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem S&P Global-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 460,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,725 S&P Global-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 10.464,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 481,69 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 4,65 Prozent.

Der Börsenwert von S&P Global belief sich jüngst auf 134,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net