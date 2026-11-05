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S&P Global-Investition

S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen S&P Global-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&P Global Inc
436.00 EUR 6.00 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem S&P Global-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 460,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,725 S&P Global-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 10.464,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 481,69 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 4,65 Prozent.

Der Börsenwert von S&P Global belief sich jüngst auf 134,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.17 S&P Global Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.12.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
27.10.17 S&P Global Market Perform BMO Capital Markets
27.10.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
14.07.17 S&P Global No Rating at Time BMO Capital Markets

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