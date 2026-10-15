S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in S&P Global von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrative S&P Global-Anlage?

15.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das S&P Global-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 123,15 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das S&P Global-Papier investiert hätte, hätte er nun 81,202 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 408,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33.176,61 USD wert. Damit wäre die Investition um 231,77 Prozent gestiegen.

Der S&P Global-Wert an der Börse wurde auf 121,02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net