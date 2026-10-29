S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&P Global-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&P Global-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der S&P Global-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 342,48 USD wert. Bei einem S&P Global-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,920 S&P Global-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.311,99 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Anteils am 28.10.2026 auf 449,33 USD belief. Damit wäre die Investition 31,20 Prozent mehr wert.
Insgesamt war S&P Global zuletzt 132,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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