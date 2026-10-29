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S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&P Global-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&P Global-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&P Global Inc
399.60 EUR -2.90 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der S&P Global-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 342,48 USD wert. Bei einem S&P Global-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,920 S&P Global-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.311,99 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Anteils am 28.10.2026 auf 449,33 USD belief. Damit wäre die Investition 31,20 Prozent mehr wert.

Insgesamt war S&P Global zuletzt 132,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.12.17 S&P Global Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.12.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
27.10.17 S&P Global Market Perform BMO Capital Markets
27.10.17 S&P Global Overweight Barclays Capital
14.07.17 S&P Global No Rating at Time BMO Capital Markets

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