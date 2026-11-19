S&P 500-Wert S&P Global-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in S&P Global von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen S&P Global-Investment gewesen.
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Das S&P Global-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das S&P Global-Papier an diesem Tag 490,80 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,037 S&P Global-Aktien. Die gehaltenen S&P Global-Aktien wären am 18.11.2026 909,49 USD wert, da der Schlussstand 446,38 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,05 Prozent eingebüßt.
Alle S&P Global-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 131,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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