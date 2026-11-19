Hochrechnung

Das wäre der Verlust bei einem frühen S&P Global-Investment gewesen.

Das S&P Global-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das S&P Global-Papier an diesem Tag 490,80 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,037 S&P Global-Aktien. Die gehaltenen S&P Global-Aktien wären am 18.11.2026 909,49 USD wert, da der Schlussstand 446,38 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,05 Prozent eingebüßt.

Alle S&P Global-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 131,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net