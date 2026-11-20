Rentable Sandisk-Investition?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sandisk-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sandisk-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Sandisk-Papier bei 195,96 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 51,031 Sandisk-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 38.536,44 USD, da sich der Wert einer Sandisk-Aktie am 19.11.2026 auf 755,16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 285,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sandisk bezifferte sich zuletzt auf 110,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net