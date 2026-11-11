DAX 26.644 +1,1%ESt50 6.391 +1,0%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,79 +1,6%Nas 25.537 +1,9%Bitcoin 66.834 +1,3%Euro 1,1095 -0,7%Öl 93,9 +2,6%Gold 4.002 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnende SBA Communications REIT (A)-Anlage?

S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SBA Communications REIT (A) von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen SBA Communications REIT (A)-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SBA Communications REIT (A)
171.00 EUR 4.00 EUR 2.40 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit SBA Communications REIT (A)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 342,93 USD. Bei einem SBA Communications REIT (A)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,160 SBA Communications REIT (A)-Aktien. Die gehaltenen SBA Communications REIT (A)-Papiere wären am 10.11.2026 5.582,19 USD wert, da der Schlussstand 191,43 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -44,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SBA Communications REIT (A) bezifferte sich zuletzt auf 19,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle SBA Communications REIT (A) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

SBA Communications REIT (A) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SBA Communications REIT (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13.09.16 SBA Communications Buy SunTrust
21.07.16 SBA Communications Overweight Barclays Capital
03.05.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.02.16 SBA Communications Hold Deutsche Bank AG
26.01.16 SBA Communications Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.