S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SBA Communications REIT (A) von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen SBA Communications REIT (A)-Investment verlieren können.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit SBA Communications REIT (A)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 342,93 USD. Bei einem SBA Communications REIT (A)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,160 SBA Communications REIT (A)-Aktien. Die gehaltenen SBA Communications REIT (A)-Papiere wären am 10.11.2026 5.582,19 USD wert, da der Schlussstand 191,43 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -44,18 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SBA Communications REIT (A) bezifferte sich zuletzt auf 19,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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