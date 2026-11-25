Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in SBA Communications REIT (A)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SBA Communications REIT (A)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der SBA Communications REIT (A)-Aktie betrug an diesem Tag 193,30 USD. Bei einem SBA Communications REIT (A)-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,173 SBA Communications REIT (A)-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 892,76 USD, da sich der Wert einer SBA Communications REIT (A)-Aktie am 24.11.2026 auf 172,57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10,72 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von SBA Communications REIT (A) bezifferte sich zuletzt auf 17,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net