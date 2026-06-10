S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine SBA Communications REIT (A)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative SBA Communications REIT (A)-Investition?

Vor Jahren in SBA Communications REIT (A) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.06.2023 wurde die SBA Communications REIT (A)-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SBA Communications REIT (A)-Anteile letztlich bei 230,57 USD. Bei einem SBA Communications REIT (A)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,371 SBA Communications REIT (A)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 195,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.488,96 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,11 Prozent verringert.

Alle SBA Communications REIT (A)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net