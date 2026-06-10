S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte eine SBA Communications REIT (A)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in SBA Communications REIT (A) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Am 17.06.2023 wurde die SBA Communications REIT (A)-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen SBA Communications REIT (A)-Anteile letztlich bei 230,57 USD. Bei einem SBA Communications REIT (A)-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,371 SBA Communications REIT (A)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 195,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.488,96 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,11 Prozent verringert.
Alle SBA Communications REIT (A)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: SBA Communications REIT (A) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf SBA Communications REIT (A)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SBA Communications REIT (A)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent