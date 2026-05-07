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Lukrative ServiceNow-Investition?

S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ServiceNow von vor 10 Jahren abgeworfen

14.05.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ServiceNow gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServiceNow Inc
76,94 EUR 2,40 EUR 3,22%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ServiceNow-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen ServiceNow-Anteile letztlich bei 13,49 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ServiceNow-Aktie investiert, befänden sich nun 741,400 ServiceNow-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 64.538,85 USD, da sich der Wert eines ServiceNow-Anteils am 13.05.2026 auf 87,05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 545,39 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von ServiceNow belief sich zuletzt auf 91,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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