S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen ServiceNow-Investment gewesen.
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ServiceNow-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die ServiceNow-Anteile bei 137,33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,282 ServiceNow-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 153,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.114,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für ServiceNow eine Börsenbewertung in Höhe von 154,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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