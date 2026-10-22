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ServiceNow-Performance im Blick

S&P 500-Wert ServiceNow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ServiceNow-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ServiceNow-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ServiceNow Inc
138.40 EUR 2.30 EUR 1.69 %
Charts | News | Analysen

ServiceNow-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die ServiceNow-Anteile bei 137,33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,282 ServiceNow-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 153,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.114,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,50 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für ServiceNow eine Börsenbewertung in Höhe von 154,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.07.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets
23.07.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform Cowen and Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Buy Needham & Company, LLC
31.01.19 ServiceNow Outperform BMO Capital Markets

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