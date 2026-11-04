DAX 26.492 +2,4%ESt50 6.286 +2,3%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,63 +1,7%Nas 25.796 +1,7%Bitcoin 71.675 +3,5%Euro 1,1235 +0,4%Öl 101,1 -2,4%Gold 4.038 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Performance unter der Lupe

S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Stanley Black Decker-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stanley Black & Decker Inc
104.20 EUR 8.58 EUR 8.97 %
Charts | News | Analysen

Das Stanley Black Decker-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Stanley Black Decker-Papier letztlich bei 88,87 USD. Bei einem Stanley Black Decker-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,125 Stanley Black Decker-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,72 USD, da sich der Wert eines Stanley Black Decker-Anteils am 03.11.2026 auf 104,62 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 117,72 USD entspricht einer Performance von +17,72 Prozent.

Stanley Black Decker wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Stanley Black Decker Aktie News

Werbung

Stanley Black Decker Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stanley Black Decker nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
24.07.19 Stanley BlackDecker Hold Gabelli & Co
17.12.18 Stanley BlackDecker Buy Deutsche Bank AG
26.10.18 Stanley BlackDecker Overweight Barclays Capital
22.10.18 Stanley BlackDecker Buy Gabelli & Co
15.02.18 Stanley BlackDecker Overweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.