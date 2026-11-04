S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Stanley Black Decker-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Das Stanley Black Decker-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Stanley Black Decker-Papier letztlich bei 88,87 USD. Bei einem Stanley Black Decker-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,125 Stanley Black Decker-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,72 USD, da sich der Wert eines Stanley Black Decker-Anteils am 03.11.2026 auf 104,62 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 117,72 USD entspricht einer Performance von +17,72 Prozent.
Stanley Black Decker wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,13 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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