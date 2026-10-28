S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Stanley Black Decker-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Stanley Black Decker-Investmentbeispiel

28.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Stanley Black Decker-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Stanley Black Decker-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Stanley Black Decker-Papier bei 71,88 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 139,121 Stanley Black Decker-Aktien. Die gehaltenen Stanley Black Decker-Papiere wären am 27.10.2026 13.817,47 USD wert, da der Schlussstand 99,32 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,17 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Stanley Black Decker einen Börsenwert von 15,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net