S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stanley Black Decker-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Stanley Black Decker-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurden Stanley Black Decker-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Stanley Black Decker-Aktie letztlich bei 78,18 USD. Bei einem Stanley Black Decker-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,910 Stanley Black Decker-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 89,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.510,62 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 11.510,62 USD, was einer positiven Performance von 15,11 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Stanley Black Decker belief sich zuletzt auf 13,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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