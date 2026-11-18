S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stanley Black Decker von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Stanley Black Decker-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 10 Jahren wurde die Stanley Black Decker-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 121,56 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investierten, hätten nun 82,264 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Stanley Black Decker-Papiere wären am 17.11.2026 8.951,14 USD wert, da der Schlussstand 108,81 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 10,49 Prozent.
Stanley Black Decker war somit zuletzt am Markt 16,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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