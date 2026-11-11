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S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stanley Black Decker von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Stanley Black Decker-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stanley Black & Decker Inc
104.00 EUR -1.15 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen

Am 11.11.2021 wurde die Stanley Black Decker-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 190,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,255 Stanley Black Decker-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (116,44 USD), wäre das Investment nun 611,91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38,81 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Stanley Black Decker belief sich jüngst auf 17,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.19 Stanley BlackDecker Hold Gabelli & Co
17.12.18 Stanley BlackDecker Buy Deutsche Bank AG
26.10.18 Stanley BlackDecker Overweight Barclays Capital
22.10.18 Stanley BlackDecker Buy Gabelli & Co
15.02.18 Stanley BlackDecker Overweight Barclays Capital

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