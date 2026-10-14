S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Stanley Black Decker-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 14.10.2021 wurde das Stanley Black Decker-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Stanley Black Decker-Papier an diesem Tag bei 179,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,557 Stanley Black Decker-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Stanley Black Decker-Aktie auf 90,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,47 Prozent.
Alle Stanley Black Decker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stanley Black Decker
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stanley Black Decker
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen