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Profitabler Stanley Black Decker-Einstieg?

S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stanley Black Decker-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Stanley Black Decker-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stanley Black & Decker Inc
80.80 EUR 1.76 EUR 2.23 %
Charts | News | Analysen

Am 14.10.2021 wurde das Stanley Black Decker-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Stanley Black Decker-Papier an diesem Tag bei 179,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,557 Stanley Black Decker-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Stanley Black Decker-Aktie auf 90,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,47 Prozent.

Alle Stanley Black Decker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.19 Stanley BlackDecker Hold Gabelli & Co
17.12.18 Stanley BlackDecker Buy Deutsche Bank AG
26.10.18 Stanley BlackDecker Overweight Barclays Capital
22.10.18 Stanley BlackDecker Buy Gabelli & Co
15.02.18 Stanley BlackDecker Overweight Barclays Capital

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