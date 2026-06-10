Stanley Black Decker-Anlage im Blick

S&P 500-Wert Stanley Black Decker-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Stanley Black Decker von vor 3 Jahren bedeutet

17.06.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Stanley Black Decker-Aktie Investoren gebracht.

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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Stanley Black Decker-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 90,90 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 USD in die Stanley Black Decker-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,001 Anteilen. Die gehaltenen Stanley Black Decker-Papiere wären am 16.06.2026 930,91 USD wert, da der Schlussstand 84,62 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,91 Prozent eingebüßt. Alle Stanley Black Decker-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,17 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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