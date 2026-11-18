Profitable STERIS-Anlage?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STERIS-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit STERIS-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die STERIS-Aktie letztlich bei 200,23 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,994 STERIS-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 257,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.285,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28,56 Prozent vermehrt.

Der STERIS-Wert an der Börse wurde auf 25,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net