S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren STERIS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem STERIS-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren STERIS-Anteile 217,05 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die STERIS-Aktie investiert hat, hat nun 0,461 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 225,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,75 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,75 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von STERIS betrug jüngst 21,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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