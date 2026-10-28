S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen STERIS-Einstiegs gewesen.
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Das STERIS-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 232,94 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,293 STERIS-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 228,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 980,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1,91 Prozent.
Am Markt war STERIS jüngst 22,29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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