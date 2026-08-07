DAX 26.140 +0,0%ESt50 6.478 +0,2%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,28 -0,2%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.355 -1,0%Euro 1,1599 +0,2%Öl 91,4 +0,4%Gold 4.361 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STERIS-Performance

S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in STERIS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STERIS PLC Registered Shs
191.20 EUR 2.70 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die STERIS-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die STERIS-Anteile bei 247,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,404 STERIS-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des STERIS-Papiers auf 232,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,85 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,15 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von STERIS belief sich jüngst auf 22,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle STERIS Aktie News

Werbung

STERIS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STERIS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.