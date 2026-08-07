S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel hätte eine Investition in STERIS von vor einem Jahr gekostet
Investoren, die vor Jahren in STERIS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Die STERIS-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die STERIS-Anteile bei 247,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,404 STERIS-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des STERIS-Papiers auf 232,39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,85 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,15 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von STERIS belief sich jüngst auf 22,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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