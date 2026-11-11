S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte ein STERIS-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Lukrative STERIS-Investition?

11.11.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die STERIS-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden STERIS-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des STERIS-Papiers betrug an diesem Tag 266,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die STERIS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,375 STERIS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,41 USD, da sich der Wert einer STERIS-Aktie am 10.11.2026 auf 257,12 USD belief. Mit einer Performance von -3,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von STERIS bezifferte sich zuletzt auf 24,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net