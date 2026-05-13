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STERIS-Investmentbeispiel

S&P 500-Wert STERIS-Aktie: So viel Verlust hätte eine STERIS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

27.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren STERIS-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
STERIS PLC Registered Shs
176,90 EUR -8,60 EUR -4,64%
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Am 27.05.2025 wurden STERIS-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 246,20 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die STERIS-Aktie investiert, befänden sich nun 0,406 STERIS-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,84 USD, da sich der Wert eines STERIS-Papiers am 26.05.2026 auf 216,27 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für STERIS eine Börsenbewertung in Höhe von 21,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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