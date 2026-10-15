S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Super Micro Computer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 15.10.2021 wurde die Super Micro Computer-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,54 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.821,670 Super Micro Computer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.959,37 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 909,59 Prozent.
Zuletzt verbuchte Super Micro Computer einen Börsenwert von 25,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen