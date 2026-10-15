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Super Micro Computer-Anlage

S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Super Micro Computer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
29.88 EUR -2.34 EUR -7.26 %
Charts | News | Analysen

Am 15.10.2021 wurde die Super Micro Computer-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,54 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.821,670 Super Micro Computer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.959,37 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 909,59 Prozent.

Zuletzt verbuchte Super Micro Computer einen Börsenwert von 25,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.02.19 Super Micro Computer Buy Maxim Group
05.10.18 Super Micro Computer Hold Maxim Group
18.09.17 Super Micro Computer Neutral D.A. Davidson & Co.
28.04.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group
27.01.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group

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