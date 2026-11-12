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Lukratives Super Micro Computer-Investment?

S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Super Micro Computer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
25.00 EUR -2.98 EUR -10.65 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das Super Micro Computer-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,889 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 30,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 696,50 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 596,50 Prozent.

Am Markt war Super Micro Computer jüngst 18,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Super Micro Computer Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.02.19 Super Micro Computer Buy Maxim Group
05.10.18 Super Micro Computer Hold Maxim Group
18.09.17 Super Micro Computer Neutral D.A. Davidson & Co.
28.04.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group
27.01.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group

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