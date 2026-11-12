S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukratives Super Micro Computer-Investment?

12.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Super Micro Computer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde das Super Micro Computer -Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,37 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,889 Super Micro Computer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 30,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 696,50 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 596,50 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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