S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren verdient

Frühe Investition

10.09.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Super Micro Computer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Super Micro Computer-Anteile letztlich bei 28,07 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hat, hat nun 3,563 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 138,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,93 USD belief. Mit einer Performance von +38,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Super Micro Computer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net