S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Super Micro Computer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Super Micro Computer-Anteile letztlich bei 28,07 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hat, hat nun 3,563 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 138,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,93 USD belief. Mit einer Performance von +38,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Super Micro Computer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Super Micro Computer Aktie News
Super Micro Computer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.19
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.18
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.17
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group