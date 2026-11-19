Lohnende Super Micro Computer-Investition?

Das wäre der Verdienst eines frühen Super Micro Computer-Einstiegs gewesen.

Die Super Micro Computer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Super Micro Computer-Papier bei 2,60 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hat, hat nun 385,356 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.391,14 USD wert. Das entspricht einem Plus von 839,11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Super Micro Computer eine Börsenbewertung in Höhe von 15,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net