S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Super Micro Computer-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 25,44 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 393,035 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.782,06 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 47,82 Prozent gleich.
Der Marktwert von Super Micro Computer betrug jüngst 20,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.19
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.18
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.17
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group