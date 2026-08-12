S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Super Micro Computer von vor 3 Jahren verdient

Super Micro Computer-Investment

13.08.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Super Micro Computer-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer -Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 25,44 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 393,035 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.782,06 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 47,82 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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