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Super Micro Computer-Performance im Blick

S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Super Micro Computer von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
31.44 EUR -0.38 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen

Das Super Micro Computer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Super Micro Computer-Anteile an diesem Tag 52,69 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 18,979 Super Micro Computer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Super Micro Computer-Aktie auf 35,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 679,64 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,04 Prozent verringert.

Super Micro Computer war somit zuletzt am Markt 23,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.02.19 Super Micro Computer Buy Maxim Group
05.10.18 Super Micro Computer Hold Maxim Group
18.09.17 Super Micro Computer Neutral D.A. Davidson & Co.
28.04.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group
27.01.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group

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