S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Super Micro Computer-Anteile letztlich bei 29,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 33,855 Super Micro Computer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 910,35 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Anteils am 15.07.2026 auf 26,89 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 910,35 USD, was einer negativen Performance von 8,96 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Super Micro Computer bezifferte sich zuletzt auf 17,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Super Micro Computer Aktie News
Super Micro Computer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.02.19
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.18
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.17
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.17
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group