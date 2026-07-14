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Super Micro Computer-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
22.60 EUR -1.02 EUR -4.32 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Super Micro Computer-Anteile letztlich bei 29,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 33,855 Super Micro Computer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 910,35 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Anteils am 15.07.2026 auf 26,89 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 910,35 USD, was einer negativen Performance von 8,96 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Super Micro Computer bezifferte sich zuletzt auf 17,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
15.02.19 Super Micro Computer Buy Maxim Group
05.10.18 Super Micro Computer Hold Maxim Group
18.09.17 Super Micro Computer Neutral D.A. Davidson & Co.
28.04.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group
27.01.17 Super Micro Computer Buy Maxim Group