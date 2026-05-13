S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Super Micro Computer-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Das Super Micro Computer-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 45,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,222 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 711,11 USD, da sich der Wert einer Super Micro Computer-Aktie am 13.05.2026 auf 32,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,89 Prozent verringert.
Insgesamt war Super Micro Computer zuletzt 19,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Micro Computer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Micro Computer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent