S&P 500-Wert Super Micro Computer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor einem Jahr bedeutet

Super Micro Computer-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in Super Micro Computer-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Super Micro Computer-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 45,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,222 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 711,11 USD, da sich der Wert einer Super Micro Computer-Aktie am 13.05.2026 auf 32,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,89 Prozent verringert.

Insgesamt war Super Micro Computer zuletzt 19,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net