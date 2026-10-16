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Profitables Synchrony Financial-Investment?

S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synchrony Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Synchrony Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Synchrony Financial
65.52 EUR 2.38 EUR 3.77 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Synchrony Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Synchrony Financial-Aktie an diesem Tag 70,25 USD wert. Bei einem Synchrony Financial-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,235 Synchrony Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.053,95 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Papiers am 15.10.2026 auf 74,04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,40 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Synchrony Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 23,37 Mrd. USD. Synchrony Financial-Anteile wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Synchrony Financial-Papiers belief sich damals auf 17,17 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.01.19 Synchrony Financial Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.12.16 Synchrony Financial Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
04.11.16 Synchrony Financial Buy Compass Point
11.10.16 Synchrony Financial Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
25.04.16 Synchrony Financial Buy Deutsche Bank AG

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