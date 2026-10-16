S&P 500-Wert Synchrony Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Synchrony Financial-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Synchrony Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Synchrony Financial-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Synchrony Financial-Aktie an diesem Tag 70,25 USD wert. Bei einem Synchrony Financial-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,235 Synchrony Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.053,95 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Papiers am 15.10.2026 auf 74,04 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,40 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Synchrony Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 23,37 Mrd. USD. Synchrony Financial-Anteile wurde am 31.07.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Synchrony Financial-Papiers belief sich damals auf 17,17 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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