Langfristige Investition

Das wäre der Verdienst eines frühen Synchrony Financial-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Synchrony Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Synchrony Financial-Anteile an diesem Tag bei 29,82 USD. Bei einem Synchrony Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,353 Synchrony Financial-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 231,19 USD, da sich der Wert eines Synchrony Financial-Papiers am 19.11.2026 auf 68,94 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 231,19 USD entspricht einer Performance von +131,19 Prozent.

Der Börsenwert von Synchrony Financial belief sich zuletzt auf 21,84 Mrd. USD. Synchrony Financial-Papiere wurden am 31.07.2014 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Synchrony Financial-Papiers auf 17,17 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net