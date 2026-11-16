S&P 500-Wert Sysco-Aktie: Über diese Dividende können sich Sysco-Aktionäre freuen
Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Sysco-Anteilseigner.
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Sysco am 13.11.2026 wurde für das Jahr 2026 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,17 USD vereinbart. Das sind 4,83 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurde beschlossen 1,04 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 3,70 Prozent gestiegen.
Dividendenrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Sysco-Titel via New York bei einem Wert von 77,10 USD. Der Sysco-Titel verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2,62 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 2,76 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Sysco-Aktienkurs via New York 9,10 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 20,70 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Sysco
Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,19 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,85 Prozent zulegen.
Basisdaten von Sysco
Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Sysco beträgt aktuell 37,899 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Sysco weist aktuell ein KGV von 22,65 auf. Der Umsatz von Sysco belief sich in 2026 auf 84,553 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 3,66 USD.
Redaktion Finanzen.net
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