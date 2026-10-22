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S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen T-Mobile US-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
137.68 EUR 2.30 EUR 1.70 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades T-Mobile US-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,143 T-Mobile US-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 153,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 329,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 229,49 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete T-Mobile US eine Marktkapitalisierung von 168,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.

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