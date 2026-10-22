S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen T-Mobile US-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades T-Mobile US-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 46,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,143 T-Mobile US-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 153,75 USD gerechnet, wäre die Investition nun 329,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 229,49 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete T-Mobile US eine Marktkapitalisierung von 168,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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