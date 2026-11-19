T-Mobile US-Investition im Blick

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T-Mobile US-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das T-Mobile US -Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das T-Mobile US-Papier letztlich bei 53,49 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 18,695 T-Mobile US-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.066,31 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 18.11.2026 auf 164,02 USD belief. Damit wäre die Investition 206,63 Prozent mehr wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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