S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die T-Mobile US-Aktie gebracht.
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Das T-Mobile US-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das T-Mobile US-Papier letztlich bei 53,49 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 18,695 T-Mobile US-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.066,31 USD, da sich der Wert eines T-Mobile US-Anteils am 18.11.2026 auf 164,02 USD belief. Damit wäre die Investition 206,63 Prozent mehr wert.
Am Markt war T-Mobile US jüngst 178,16 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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