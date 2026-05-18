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Tapestry-Performance im Blick

S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 3 Jahren eingebracht

25.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Tapestry-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

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Tapestry
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Am 25.05.2023 wurde das Tapestry-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40,70 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Tapestry-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,570 Tapestry-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 138,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.402,70 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 240,27 Prozent angezogen.

Insgesamt war Tapestry zuletzt 27,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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