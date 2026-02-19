Rentable Tapestry-Anlage?

S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor einem Jahr abgeworfen

23.02.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tapestry-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Tapestry-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 84,59 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,182 Tapestry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 185,71 USD, da sich der Wert eines Tapestry-Anteils am 20.02.2026 auf 157,09 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 185,71 USD entspricht einer Performance von +85,71 Prozent. Jüngst verzeichnete Tapestry eine Marktkapitalisierung von 31,93 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

